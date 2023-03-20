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صاروخ أرض جو منه فضالي …بإطلالة في غاية الجمال والجمهور قمر من يومها.. ومتابع اجمل من سما المصري وياسمين صبري.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة منة فضالي ، جمهورها بـ صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

و ظهرت منة فضالي بأطلالة ناعمة مرتدية بلوزة كت باللون الاسود و بنطلون مشجر ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وعن آخر أعمالها الفنية تنتظر منة فضالي عرض مسلسلها الجديد “أفراح إبليس 2” ويشاركها البطولة كل من صابرين، ومحمود عبد المغنى.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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