صاروخ أرض جو منه فضالي …بإطلالة في غاية الجمال والجمهور قمر من يومها.. ومتابع اجمل من سما المصري وياسمين صبري.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة منة فضالي ، جمهورها بـ صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
و ظهرت منة فضالي بأطلالة ناعمة مرتدية بلوزة كت باللون الاسود و بنطلون مشجر ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.
وعن آخر أعمالها الفنية تنتظر منة فضالي عرض مسلسلها الجديد “أفراح إبليس 2” ويشاركها البطولة كل من صابرين، ومحمود عبد المغنى.