ميرهان حسين… تتألق وتشعل الأجواء بعباءة رمضانيه لامعة .. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام.

بدت ميرهان بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية عباءة رمضانية أوفر سايز تمزج بين اللون “الفوشيا والفضي” وتنتمي الي قصة الv، مصمم من قماش لامع ومطرز بنقاشات مختلفة، أكملت اللوك بصندل كعبعالي وشنطة فضي، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

اعتمدت ميرهان تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق شعرها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.