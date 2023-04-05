ياسمين صبرى… بإطلالات رائعة تثير الإعجاب وتلفت الأنظار.. .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - ستايل ياسمين صبري المحتشم:

في آخر ظهور لها تألقت ياسمين بفستان حريري طويل باللون الزهري تميز بنعومة تصميمه المحتشم وبدت فيه ياسمين نجمة حالمة.

وفي ظهور آخر لها بدت ياسمين متألقة بفيديو نشرته على صفحتها الخاصة في انستقرام، اختارت فيه فستاناً محتشماً بألوان نارية ناعمة.

ولناحية بدلاتها الأنيقة لتي تختارها ياسمين، اعتمدت هنا بدلة باللون البيج فخمة التصميم ومحتشمة لاقت عليها كثيراً.

وفي حفل مجوهرات كارتييه تألقت ياسمين بفستان ناعم من ماركة بالمان العالمية برز نحافة خصرها ورشاقة جسمها. قد يهمك أيضا قراءة .هذه رشاقة ياسمين صبري بالصور والفيديو

وأحياناً تختار ياسمين اطلالات كاجوال محتشمة وناعمة كهذه الإطلالة الجلدية باللون الأسود مع الحذاء البني الفخم.