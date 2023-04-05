بفيديو اباحي جديد .. رهف القنون سلمت جسدها لعشيقتها لتتحسس منحناياتها ..اتفرج بالصوت والصورة

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الناشطة السعودية المثيرة للجدل، رهف القنون ، مقاطع فيديو قصيرة وجريئة جدا، تجمعها مع عشيقتها الجديدة، عبر خاصية الستوري بحسابها الرسمي في موقع إنستغرام .

وظهرت رهف القنون، في أوضاع إباحية، حيث سلمت جسدها لعشيقتها لتتحسسه وتتحسس منحناياتها وهي ملتصقة بها من الخلف، وبجوارهما فتاة أخرى شاءة.

وكشفت الشابة السعودية، من خلال المقاطع التي ظهرت فيها بلباس داخلي، عن هوية عشيقتها تبادلت معها الاحضان والقبلات الحميمة في وقت سابق داخل سيارة.

وقالت الناشطة المثيرة للجدل رهف القنون، أن إسم تلك الفتاة سيدني باترسون. ووصفتها قائلة: “حبيبتي”.

وفي مشهد آخر من مقاطع الفيديو الحديثة، استعرضت رهف القنون مؤخرة عشيقتها، وهي منحنية نحو شاشة الكاميرا.

وقبل أيام قليلة شاركت الناشطة السعودية، متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، إطلالة جريئة ظهرت فيها بلباس خفيف جدا وملتصق بجسدها، مما جعل البعض يعتقد أنها عارية تماما خاصة وأنه بنفس لون جسدها.

ولم تكتف رهف بذلك، بل ظهرت بوضعية جنسية، منها الانحناء إلى الأمام لابراز مؤخرتها الكبيرة، وإظهار عضو حساس في جسمها، وهو لسانها.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صور رهف القنون عقب نشرها لها، تحت عناوين وتعليقات تنوعت بين الهجوم الشديد والانتقاد الحاد، مع قليل من التغزل والتحرش.

وقال متابعون أن الشابة السعودية لا تكترث أبداً لما قيل عنها خاصة بعد ظهورها تمارس الشذوذ مع شابة داخل سيارة، مؤخرا، وكشفها عن مؤخرتها قبلها بأيام قليلة.

ومؤخرا أثارت رهف القنون، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت فيديو فاضح عبر خاصية الستوري بحسابها على إنستغرام.

وظهرت القنون، في مقطع الفيديو تتبادل القبلات الحميمة والاحضان الساخنة، مع فتاة داخل سيارة، وتصدر اسمها قائمة العبارات الاكثر تداولاً في المملكة العربية السعودية.

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