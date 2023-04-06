اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. لاميتا فرنجية تنشر صور مش ولابد لها بالأبيض المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خضعت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية لجلسة تصوير في الساعات الماضية حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية وكأنها في مكان قريب من البحر ، مرتدية ملابس من اللون الأبيض الضيق للغاية والمكشوف من منطقة الصدر والأرادف وتستعرض مفاتنها بطريقة أثار اعجاب جمهورها في كل مكان، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها،

وعلق جمهورها على الصور مثل مليانة انوثة- جمالك

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