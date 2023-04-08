الصاروخ وصل .. اتفرج 10 فيديوهات جديدة للراقصة لورديانا : اكتسحت سما المصري و صافيناز

بيروت - ثريا شاهين - حققت الراقصة الاستعراضية “لوردينا” حالة رواج شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” بعدما انتشر لها مقطع فيديو، وهي ترقص على أغنية المهرجانات “أخواتي”، وذلك على مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت لوردينا منذ حوالي 5 أعوام، عندما بدأت حياتها الاحترافية في الرقص من البرازيل، لتتوجه إلى لبنان وتقدم العديد من السهرات هناك، وتأتي بعدها إلى مصر ما بين الساحل الشمالي والاسكندرية وبعدها القاهرة، حيث قدمت فيها العديد من الحفلات الاستعراضية في ديسكوهات وكذلك قاعات الأفراح الخاصة بحفلات الزفاف.

10 مقاطع راقصة للبرازيلية، التي خطفت الترند بطريقتها العفوية في الرقص وذلك قبل شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.