اتفرج- انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي بالأبيض آخر جمال.. الميك آب البني كلام تاني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعينها صورة جديدة لها على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام».

وظهرت هيفاء وهبي بلوك أنيق باللون الأبيض، وتسريحة شعر مميزة وخطفت الأنظار بميك أب بدرجات بنية خفيفة.

ويشار إلى أن طرح صناع فيلم «رمسيس باريس» للفنانة هيفاء وهبى، الأفيش الرسمى للعمل المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر القادم 2023.

وتصدرت هيفاء وهبى الأفيش وظهر معها محمد سلام وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، حيث يواصل القائمون على الفيلم عمليات الدعاية مع اقتراب انطلاق العرض فى موسم العيد الفطر المبارك.

أبطال عمل فيلم رمسيس باريس

جدير بالذكر أن فيلم «رمسيس باريس» من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفي خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وحمدي الميرغني، وسامى مغاوري، وأحمد كشك، وعدد آخر من الفنانين، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلمز