اتفرج- انت الان تتابع خبر بتسف على نفسها.. منة فضالي تشوق الجمهور حول شخصيتها في مسلسل جعفر العمدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شوقت الفنانة منة فضالي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول شخصية “نرجس” التي تجسدها في مسلسل جعفر العمدة.

حيث نشرت “منة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة من كواليس مسلسل جعفر العمدة، ظهرت فيها مع الفنانة مي كساب والفنانة إيمان العاصي، وأرفقت مع الصورة التعليق التالي: “عندما تجتمع الضراير بس اللي بيحبو بعض الست ثريا الام المثاليه والست دلال القويه المفتريه والست نرجوسه اللي هي انا الغلبانه اللي مش بتعمل حاجه