ابنة إبراهيم حسن… تخطف الأنظار خلال عقد قرانها بفستان جذاب.. .. شاهد الان

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة من عقد قران ابنة إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي.

وخطفت تاليا أبنة الكابتن إبراهيم حسن، الأنظار خلال الأحتفال بعقد قرانها بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وسط حضور مجموعة كبيرة من المشاهير والفنانين.

وظهرت ابنة إبراهيم حسن في عقد قرانها بإطلالة لافتة وأنيقة للغاية، حيث ارتدت فستان أبيض طويل اتسم بالأكمام المكشوفة ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وتزينت بنة إبراهيم حسن بيعض المجوهرات الرقيقة و الغير مبالغ فيها، مما زاد من أناقتها و منحها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها رواد السوشيال الميديا.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت أبنة الكابتن إبراهيم حسن على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.

أبنة إبراهيم حسن

أبنة إبراهيم حسن

أبنة إبراهيم حسن