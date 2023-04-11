انت الان تتابع خبر شاهد قبل الحذف .. أقوي مشهد من فيلم رساله الي الوالي بطولة إلهام شاهين تخلع كاملة في مشهد قوي أمام المخرج مع عادل امام فلم يتمالك نفسه من شدة جمالها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عرفت الفنانة المصرية إلهام شاهين بجرأت أفلامها، وخاصة في الآونة الاخيرة منها، فقد تعمدت في مشاهدتها على الإغراء لجذب الجماهير وزيادة متابعيها، ومعجبيعا، حيث ظهرت في العديد من المشاهد

بشكل ، وخاصة في فيلم أصحاب ولا أعز وفيلم دانتيلا، وغيرهما من الأفلام والتي شاركتهم مع مجموعة من ألمع النجوم المصرية، وسنتحدث بشكل مستفيض عن مجموعة من مشاهدها، إضافة إلى سرد قصة حياتها وسيرتها الذانية..

▪︎فيلم دانتيلا

هو فيلم مصري من بطولة: يسرا – إلهام شاهين – محمود حميدة وهو من إخراج إيناس الدغيدي، الفيلم مقتبس عن الرواية الأمريكية الشواطيء بالإنجليزية، ويحكي الفيلم قصة صديقتين تعمل إحداهما مطربة وتسافر الأخرى إلى الخارج إثر زواجها من ديبلوماسي يفشل زواجها بسببها فتعود إلى مصر لتجد أن صديقتها استولت على حب عمرها وتزوجته فتشتعل الغيرة في قلبها وتقرر استعادة ذلك الرجل – محمود حميدة – الذي يجد في الزواج منهما هما الإثنتين أفضل الحلول، فنشاهد مشاهد غيرة عديدة وكيد نساء في قالب كوميدي، وفي النهاية تقرر الاثنتان التخلص من الزوج لأنهما اكتشفتا أن صداقتها أعمق وأمتن من أن يفسدها رجل.