اتفرج قبل الحذف.. المشاهد القويه التي تم حذفها بسبب جمالها من فيلم عصافير النيل جعلها بأعلى صوتها صر اخ هستيري بطوله للفنانة إلهام شاهين في أجمل مشهد لها في تاريخ السينما المصريه مع فنانة مشهور!!

انت الان تتابع خبراتفرج قبل الحذف.. المشاهد القويه التي تم حذفها بسبب جمالها من فيلم عصافير النيل جعلها بأعلى صوتها صر اخ هستيري بطوله للفنانة إلهام شاهين في أجمل مشهد لها في تاريخ السينما المصريه مع فنانة مشهور!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفيلم بطولة الهام شاهين ومن تأليف صلاح فؤاد واخراج ايناس الدغيدي، وتدور أحداثه حول تجارة الجسد الابيض في الأرياف حيث تتواجد إخلاص وتوحيده و نجفه الفتيات الثلاث بنات القرية الواحدة بالظروف الصعبة المتشابهة اللاتي يتقدمن للمعلم مبروك ليبحث لهن عن فرصة عمل أو زواج.

سيدة الأقمار السوداء :

الفيلم بطولة ناهد يسري وحسين فهمي وعادل أدهم، وقصة وسيناريو وحوار، وإخراج سمير خوري. وهذا العمل لم يعرض في دور العرض السينمائي في مصر لاعتراض الجهاز الرقابي عليه لفرط تجاوزه وما يحتويه من مشاهد

تثير الغرائز لا تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، وتم تهريبه في شرائط فيديو كاسيت، وأطلق على شاشات السينمات اللبنانية في مايو 1972 وأصرت دائرة مراقبة المطبوعات والتسجيلات الفنية على حصر مشاهدته في الكبار فقط، حيث يدور حول الفتاة المتعطشة إلى الجنس مع حبيبها، وهناك مشاهد ظهرت فيها البطلة عارية تماما.

حمام الملاطيلي :

الفيلم بطولة شمس البارودي ومحمد العربي ويوسف شعبان، ومن تأليف محسن زايد، قصة وسيناريو وحوار إسماعيل ولي الدين، وإخراج صلاح أبو سيف. وقد منعت الجهات الرقابية الفيلم لاحتوائه على