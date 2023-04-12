انت الان تتابع خبر .يلا بينا.. ما حدث خلف الكواليس اقوي مشــ هد من العرض من فيلم عصافير النيل الفاضلة عبير صبري عبير صبري عندما تحول المشهد الي حقيقة.. والجمهور غلبتي سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه المصريه الشهيره للغايه يا عبير صبري مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وذلك بعدما تم نشر فيديو جديد لها

من فيلم الشهير للغايه فيلم عصافير النيل هذه الفيلم الذي استطاع ان يجلب الكثير من المتابعه والارباح وقت عرضه.

وبالرغم من ان هذا الفيلم كانت فيلم قويا للغايه وشارك في العديد من الابطال مثل عبير صبري وفتحي عبد الوهاب وعزه ابو عوف كضيف وغيرهم من النجوم الكبار في مصر، ووقت عرض هذا الفيلم لا يقرا رواجا كبيرا واصبح من اكثر الافلام التي يتم تداولها.

وكان بطله الفيلم عبير صبري مع الفنان فتحي عبد الوهاب في بعض المشاهد التي يعتبرها البعض انها غير مناسبه وغير لائقه للعديد من المتابعين والمشاهدين في مصر الوطن العربي وهناك بعض المشاهد كانت ايضا من بعض النجوم في هذا الفيلم ولكن رده الفنانه عبير صبري ان هذه المشاهد كان لابد منها منها وانها في سياق الدراما الرومانسيه واليكم فيديو لبعض المشاهد التي تداولها الكثيرون.