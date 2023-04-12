انت الان تتابع خبر بالبيكيني كما ولدتها أمها بدون خجل.. الصاروخ عروسة تونسية ابهرت الشباب واشعلت مواقع السوشيال ميديا عندما رقصت مع عريسها بملابسها بدون خجل من أحد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد السوشيال ميديا فيديو طويل للغايه من حفل زفاف صاخب في البلدان العربيه وبعد التدقيق تاكد ان هذا الفيديو من تونس واليكم تفاصيل هذا الخبر المثير للجدل.

ويظهر في هذا الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع في مختلف البلدان العربيه حفل زفاف صاحب للغايه في العديد من المعازيم وكانت العروس ترتدي فستان زفاف مفتوح من فوق وايضا مكشوف من ناحيه الساقين وبدات ترقص مع اصدقائها ولكن بعد ذلك ترقص مع زوجها ثم خلعت فستان الزفاف الخاص بها وارمته على زوجها بدون خجل من أحد.

وبعد ذلك بدات العروس ترقص بالبكيني مع زوجها وتقبله امام الحضور ولقى الفيديو العديد من التعليقات من السلبيه ومنها الايجابيه بسبب ما فعلته هذه العروس التونسيه التي سميت العروس بالبكيني.

ومين اكثر التعليقات التي جاءت على هذا الفيديو منهم من قال ازاي تعمل كده في بلد عربي اتق الله وايضا تعليق امل ازاي زوجها سمح لها ان تعمل اللي عملته ده، منهم من قال امال فين الذكر جوزها.

وفي بعض التعليقات الايجابيه التي كانت تدافع عن العروسه بسبب انها حريه شخصيه في كل من قال انت حقها اللي عايزه تعمله تعمله طالما ما اذيتش احد.