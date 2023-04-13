انت الان تتابع خبر يلا بينا بسرعه في المخزن.. المشاهد القويه من فيلم عصافير النيل بطوله ملكة جمال لبنان عبير صبري عندما تحول المشهد الي حقيقة وغضب المخرج بسبب ما حدث.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ونشرت عبير صبري عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام مقطع فيديو لها وهي تقوم بضرب طفل صغير في أحداث المسلسل والذي يلعب دور نجلها مقدمة اعتذار للجمهور.

وفي الفيديو ظهرت نيرمين الذي تقوم بدورها عبير صبري بضرب ابنها لأنه سمعها تتحدث مع زوجها الجديد مهددة الطفل الصغير بالحرق إذا أخبر أحد بما سمعه.

وخلال المشهد ظهر الطفل الصغير وهو يبكي ويرتعد خوفاً مما تفعله به أمه، وعلقت عبير صبري على المشهد قائلة: “نأسف لقسوة المشهد“.

وطلبت عبير صبري من الجمهور توجيه رسالة لكل أم تعامل أبنائها بقسوة وتقوم بالتعدي عليهم بالضرب قائلة: “وجّهوا رسالة للأم القاسية التي تعنّف أطفالها لكي يغيروا أسلوبهم، فيصبحون معقدين نفسياً“.

عبير صبري تحذف مشهد لها

ونتيجة قسوة المشهد اضطرت عبير صبري لحذف الفيديو من حسابها واستبداله بصورة منه ووضعت بعض من تعليقات الجمهور الذي تلقتها موجهة رسالة للأمهات.

وقالت عبير صبري: “أنا اضطريت أشيل المشهد لكن هو على الاستوري بعد ما عمل مشاهدات كبيرة أنا أخدت جزء من كومنتاتكم شكراً لتفاعلكم وآراؤكم ولازم كل أم تراجع نفسها قبل ما تنجب طفل وتعنفه وتقسى عليه أو تكون رغباتها أهم من أولادها