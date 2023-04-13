اجدع من ملكة جمال لبنان سما المصري.. القشطة ملكة جمال البرازيل لورديانا تنافس فيفي عبده و سما المصري بوصلة رقص قوية هزة يمين وهزة شمال .. والجمهور كسحتي سما المصري وصافيناز

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رياض - احمد صلاح - بدأت النيابة العامة فى التحقيق بالمحضر الذي تقدمت به الراقصة البرازيلية لورديانا تتهم فيه شخصا بتهديدها وابتزازها، وأمرت النيابة بسرعة كشف ملابسة الواقعة وعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهم المذكور.

وتقدمت الراقصة البرازبلية لورديانا بمحضرلمباحث الانترنت تتهم فيه أحد الأشخاص بتهديدها وابتزازها، وأكدت أنها ليست المرة الأولى التى تتلقى فيها تهديدا وتعرضا من نفس الشخص الذى حررت ضده محضرا سابقا.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا من ماريا لورديانا تعمل راقصة، تتضرر فيه من شخص يدعى عمر مو يعمل محاسبا، ادعت أنها تلقت عددا من الرسائل تحتوى على تهديدات نصية باللغة البرازيلية من هذا الشخص وابتزاز

بنشر أخبار كاذبة عنها فى مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت فى بلاغها أن المشكو فى حقه يجيد التحدث باللغة البرازيلية ودائم التعرض لها ومضايقتها وأنهما كانا على معرفة سابقة.

وأكدت الراقصة لورديانا أنها حررت محضرا سابقا ضد نفس الشخص، وسبق أن اتهمته بمعاكستها وسبها ببعض الألفاظ الخادشة باللغة البرازيلية، ورغم ذلك لم يكف عن مضايقتها وتهديدها برسائل نصية عبر هاتفها المحمول، ذكرتها فى محضر الشرطة الذى حررته بقسم الشرطة.