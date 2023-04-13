انت الان تتابع خبر بدون خجل أو ذرة حياء ..كما ولدتها أمها شاب يقوم بفعل ويمارس مع ملكة جمال العرب رهف القنون وهي ملابس بحفلة خاصة .. ورد فعلها صادمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت المشهورة السعودية ​رهف القنون​ فيديو لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام .

وظهرت رهف في الفيديو ترقص وداعب شخص مجهول وامسكها، لكن ما إستفز المتابعين وأثار الجدل بينهم هو ردة فعلها، فهي بدت سعيدة بما يحصل.

وكانت قد نشرت رهف القنون أمس السبت، فيديوهات لها بإطلالة عبر حسابها الشخصي على “انستغرام” احتفالًا بعيد عيد الهالوين .

وظهرت رهف القنون في أحد الفيديوهات مرتدية فستانا أبيض قصيرا، مؤدية حركات صحبة فتيات، وفي فيديو ثاني، ظهرت صحبة مجموعة من الفتيات يرتدين أزياء داخلية شفافة ما جعلهم يبدو شبه