انت الان تتابع خبر هزة يمين وهزة شمال.. ولعت الفرح عروسة فائقة الجمال تتحدي اشهر راقصة في مصر والوطن العربي بوصلة رقص هزت القاعة .. ومغرد كسحت سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما متشهد حفلات الزفاف مجموعه كبيره جدا من المفاجات ولكن هناك مفاجات يتم قبولها والمفاجات الاخرى التي لا يتم قبولها

حيث قامت عروسه بعمل مفاجاه كبيره جدا لزوجها اثناء حفل زفافها في احد القاعات الفاخره حيث قامت العروسه باداء رقصه في غايه الروعه والجمال ولكن العجيب والغريب فيما فعلته العروس مع زوجها حيث قامت العروسه ملابسها وبقت بالبكيني

فقط وقامت باداء رقصه كبيره جدا مع اشهر رقصات في حفل الزفاف والغريب ان ما فعله الزوج صدمه الجميع والحاضرين في.

في من المتوقع ان يقوم العريس اما بضرب عروسته او اهنتها امام الجميع او ان يترك الفرح لها لكي تفعل ما يتشاء ولكنه قام بفعل ادهش ما كانوا حاضرين في حفل زفاف حيث قام العريس بالرقص معها ولم يرقص مع فقط بل كان يقوم بالتصفيق لها امام المتابعين والحاضرين في حفل الزواج. تم رفع هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي

ممن هانت عليها التعليقات بصوره كبيره جدا وبقت التعليقات في توبيخ واهانه زوجها الذي ترك لها المجال لتفعل هذا امام الجميع.

اشتمل مقطع الفيديو الذي ضجه مؤقت تواصل الاجتماعي على عروسه تقوم بوصله رقص وتحدي فيها الراقصه جوهره والتي جاءت بواسطه رقص جريئه جدا مما بدا المتابعين والحاضرين