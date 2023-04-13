براءة وداد … من محاولة قتل عايدة فى جعفر العمدة .. ٣ أشخاص تطاردهم الشكوك.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - ​منذ نهاية الحلقة 15 من مسلسل جعفر العمدة، ولمدة 5 حلقات متواصلة هناك حالة من الحيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما حاول أحد الأشخاص قتل «عايدة» الزوجة الرابعة لجعفر العمدة، التي تقوم بدورها الفنانة زينة، ما دفع المشاهدين للتساؤل عن القائم بهذه الفعلة.

«وداد» بريئة من محاولة قتل «عايدة»

مع تصاعد الحلقات بمسلسل جعفر العمدة، دارت الشبهات حول «وداد»، التي تؤدي دورها الفنانة جودي بكر، بسبب كشف «عايدة» لسرها حول زيارة شوقي فتح الله في السجن، أثناء زيارة لوالدها، لكن مع عرض الحلقة 20 من العمل الدرامي، واعتراف «وداد» لـ«شوقي» بأنها لم تحاول التقرب من «عايدة».

ومع اعتراف «وداد»، بعدم قيامها بالأمر خلال أحداث العمل، عاد الجمهور يتساءل عن السبب وراء محاولة قتل عايدة؟

3 متهمين في محاولة مقتل عايدة

بالعودة للأحداث السابقة، فإن الأشخاص الذين يدخلون دائرة الشك فيما يتعلق بمحاولة مقتل «عايدة» تتقدمهم «دلال» التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي، بسبب حديثها مع «ثريا» عن رغبتها في قتلها، في وقت سابق: «ما تيجي نخلص من عايدة نقتلها»، وما يزيد دائرة الشك أيضا، هو ظهور علاقة «دلال» بخاطف ابن جعفر «بلال شامة».

ومع ظهور الجاسوسة التي تنقل أسرار بيت جعفر العمدة، وهي خادمة «صفصف»، فمن الممكن أن تكون هي وراء ضربها ومحاولة قتلها، فيما تدور الشبهات أيضا حول «صفصف» نفسها، بسبب إخبارها «نعيم» بأنه يجب التخلص من عايدة، ووداد زوجة سيد الشقيق الأكبر لجعفر.

وكان الشاب «مصطفى» الذي يعمل مع جعفر العمدة وكلفه بمشاهدة كاميرا المراقبة أمام العمارة، أخبره أنه لم ير أي شخص دخل أو خرج من العمارة، وأن الفاعل هو من البيت.