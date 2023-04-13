رزان جمال … تتصدر التريند فى رمضان بجمالها وخفة دمها .. .. شاهد الان التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار -

لفتت الفنانة رزان جمّال، الأنظار لها بقوة، بأدائها الراقص خلال ظهورها مع الفنان محمود العسيلي، في إعلان لإحدى الشركات العقارية في أول أيام شهر رمضان 2023.

رزان، ظهرت وهي ترقص بصحبة مجموعة من الفتيات، والعسيلي يغني لها: “أنا جاهز أغازل قد ما يكون لي أنا مسموح، زي المجاذيب أنا وراها كده مندوه، حبات الرملة لو اتعدت في جمالها قلال”.

وعلق الجمهور على مشاركتها في الإعلان باعتبارها المشاركة الأولى في عمل غنائي استعراضي.

المفارقة أن ظهور الفنانة رزان جمال، ليس الأول، إذ شاركت مع الفنان حسام حبيب عام 2004، في كليب أغنية ” لسه”، من إخراج كارولين لبكي.

رزان، جسدت في الكليب دور ” حبيبة حسام حبيب”، وقدمت معه مشاهد رومانسية عديدة.

وفي عام 2006، شاركت الفنانة رزان جمال، في كليب أغنية ” مش أنا”، التي قدمها المطرب رامي صبري، وتولى اخراجه طارق العريان.

الفنانة اللبنانية البريطانية رزان جمّال، خلال ظهورها في برنامج ” معكم”، قالت ،:”والدتي من أصول لبنانية ورومانية وتركية وفلسطيني، ووالدي بريطاني لبناني، والدي ووالدتي تزوجوا في مصر”.

وشاركت رزان، في فيلم ” كيرة والجن”، ومسلسلات عربية وأجنبية عديدة، ومنها “أنا”، و”ماوراء الطبيعة”، و ” الثمن”، و”إمبراطورية مين”، و” الشك”، “وسرايا عابدين”، بالإضافة إلى المسلسل الأمريكي Berlin Station ، مع كل من ريس إيفانز، ريتشارد جينكينز ومايكل فوربس، ومسلسل Chimerica، بطولة أليساندرو إيفولا، والمسلسل الفرنسي الكوميدي Bad Buzz من تأليف الثنائي إريك ميتزجر وكوينتن مارغو.