زينه… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في احدث ظهور.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة زينة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة لها.

ظهرت زينة وهي ترتدي فستان ستان من اللون الأحمر، وكان لافت للانتباه أنها تركت شعرها منسدلا بطريقة ناعمة ووضعت مكياج جرىء تناسب مع هذا اللوك.

تفاعل الجمهور مع جمالها وأناقتها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول اللوك الذي ظهرت به، وتغزل عدد كبير منهم في اطلالتها الساحرة.

الجدير بالذكر أن زينة تشارك في الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل جعفر العمدة ويشاركها البطولة محمد رمضان، مي كساب، هالة صدقى، إيمان العاصى، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج محمد سامي

تدور أحداث المسلسل حول “جعفر العمدة” رجل من حي السيدة زينب، متزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عاما، ورحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، في الوقت الذي يقنع فيه زوجته بوفاة ابنهما، ويصحبها لقبر فارغ لزيارته.