انت الان تتابع خبر لن تصدق ماذا حدث خلف الكواليس ارعب الجميع.. المشاهد القويه من فيلم الإنس والجن صــ راخ المــ ومس الفاضلة يسرا بسبب ما حدث لها في غرفة النوم مع عادل امام في مشهد ليلة الدخلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الفنانه يسرا الفنانات في الوطن العربي يقدمات العديد والكثير من الاعمال الكبيره للغايه وخصوصا مع الزعيم عادل امام التي جسدت معه الكثير من الادوار القويه يسرا هي واحده من اشهر الفنانات في تاريخ مصر قدمت الكثير من الاعمال الفنيه الكبيره للغايات وخصوصا معها الزعيم عادل امام.

اضافه الى ذلك قدم الزعيم عادل امام الكثير من الاعمال الكبيره للغايه والتي حازت على الكثير من الجوائز الكبيره سواء في الدراما حتى في السينما المصريه

ويعتبر عادل امام واحدا من اشهر الفنانين في السينما المصريه، وحاجه العديد من اعمال في الاعجاب الكثير من متابعيه ومن اكثر افلامه مع الفنانه يسرا والهام شاهين والكثير من الاعمال الكبيره للغايه.

يسرا تعتبر بالاكثر الفنانات التي شاركت عادل امام في اعماله وبرزت في العديد والكثير من اعمال عادل امام الكبيره للغايه