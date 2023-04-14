انت الان تتابع خبر سوف يشيب شعرك من الذي حدث.. عريس متهور بدون خجل سمح لإخوته الـ 6 بمعاشــ رة عروسته فـي ليلة الدخلة الأزواج.. لن تصدق ماذا حدث للعروسة! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الزوجة على زوجها. سوف. بعد وفاته، تم حرق جسده على الخشب، وهو أيضًا تقليد معتاد في بعض المعتقدات الهندية.

لكن الغريب أن الزوجة كانت تنام بجانب زوجها المتوفى، وتحرق معه جثمانه باسم الإخلاص والوفاء، ورافقه في رحلته الأخيرة.

يمكن إرجاع هذه التقاليد إلى العصور القديمة ويذكر بعض الناس في الكتب والوثائق القديمة أن هذه التقاليد يمكن إرجاعها إلى الإسكندر الأكبر وتوارثتها جيل إلى جيل. جيل بعد جيل حتى زماننا هذه العادات من أغرب عادات الزواج في العالم.

على الرغم من أن مثل هذا السلوك قد تعرض لانتقادات شديدة، إلا أن بعض الناس لا يزالون يصرون، ولا يتغيرون أو حتى يحاولون التخلص من هذه العادات، والتي تتعارض بالطبع مع منطق وطبيعة خلق الله لنا، وخاصة الزواج من أجل المودة الأسرية والرحمة والاستقرار. لتكاثر البشر واستمرارهم