انت الان تتابع خبر اجدع من سما المصري.. كما خلقها الله ملكة جمال العرب شمس الكويتية بوصلة رقص هزة يمين وهزة غ أظهرت جمالها بدون خجل في فيديو جديد .. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما تثير الفنانه الكويتيه ذات الاصول السعوديه شمس الكويتيه الجديد على المنصات السوشيال ميديا ولذلك قويه على موقع تبادل الفيديوهات القصيره والصور انستغرام.

وائل كشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور خاصه للفنانه شمس الكويتيه تداولها رواد السوشيال ميديا وهي ترتدي روب النون وكشفت كل شيء باطلاله قويه.

وعلقت الفنانه شمس الكويتيه على هذه الصوره المتداوله ايه رايكم في جماله في احلى من كده ولا انزل لكم صور ثانيه.

واظهر هذا الفيديو متداول اطلاله قويا للغايه من شمس الكويتيه ظهر فيها جسدها المتناسق بقوه ولا يجوز وقالت ان هذه هي حياتي الشخصيه ولابد ان الاشخاص الاخرين لا يدخلون الى حياتنا الشخصيه ويتركونا نفعل ما نريد ان حياتنا الشخصيه.

ويمتنع موقعنا عن نشر هذه الصور احتراما لمتابعه الكرام وكانت السواقه الكبيره من رواد السوشيال ميديا بسبب اطلاله شمس الكويتيه القويه للغايه على السوشيالوديا يذكر ان الشمس الكويتيه سوف تمثل عام درامي جديد مع المخرج خالد يوسف والفنانه ملكه جمال تونس رانيا التومي.