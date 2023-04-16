زينة… تدافع عن احمد عز وفى الطريق لحل الخلافات وعودة المياه لطبيعتها.. .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - صدمت الفنانة الجمهور بتصريحاتها عن والد ابنيها الفنان ، والذي أكدت أن علاقتهما قد تعود في أي لحظة منتقدة من تدخل بينهما.

زينة في حبر سري

تحل زينة ضيفة على برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، مساء يوم 26 رمضان الجاري أي من المنتظر عرض حلقتها الجريئة غداً.

انتشر برومو حلقة زينة في حبر سري على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وظهرت وهي تتحدث عن طليقها الفنان أحمد عز، الذي انتقدت محاولات البعض للتدخل بينهما على الرغم من خلافاتهما السابقة.

وقالت زينة في تصريحاتها عن الأشخاص الذين وقفوا ضدها أثناء أزمتها مع عز: “إنتو مين؟ إنتو مين بجد؟ بس اخرسوا أنتي وهي وهو بس خلاص احنا حرين نقطع بعض محدش له دعوة بينا هنتصالح، نقطع بعض في بيننا ولاد مالكوش دعوة ومحدش له دعوة”.

شاهدوا تصريحات زينة عن أحمد عز

في سياق آخر خلال الحلقة، أكدت زينة أنه لا يوجد خلافات شخصية تجمعها بالمخرج محمد سامي الذي تعمل معه هذا العام بمسلسل جعفر العمدة، ومع ذلك أقرت زينة أنها لن تكرر تجربة العمل معه مرة أخرى.

يذكر أن أحمد عز وزينة كانا قد دخلا في خلافات شخصية وسجالات قانونية بسبب إنكار عز لنسب ابنيه من زينة خلال أعوام سابقة، بينما انتصرت عليه زينة في المحكمة واستطاعت إثبات نسب طفليها له.