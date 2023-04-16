انت الان تتابع خبر بدون خجل أو حياء.. القشطة ملكة جمال لبنان سما المصري تفضح امها وخالتها وجدتها كانوا بيعملوا الحاجة دي عادي ..اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سامية حداقة.. مساء الخير».. ينطقها الإعلامي طوني خليفة، مساء الأربعاء، مُرحبًا في بداية حلقته بضيفته على قناة «القاهرة والناس»، الفنانة الاستعراضية، سما المصري، فما كان منها إلا أن ضحكت، وردت عليه: «تاني.. مش هرد عليك.. مش اسمي سامية حداقة خالص».

وقالت الفنانة سما المصري، إنها ورثت عن والدتها خفة الدم، مضيفة: “أنا اتربيت تربية أقاليم، واتربيت على الأصول وإيه اللي ينفع وإيه اللي مينفعش”.

وأكدت المصري، خلال استضافتها ببرنامج “قطعوا الرجالة”، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: “أمي أما بتشوف حاجة متعجبهاش بتقولي ربنا يهديكي، زمان على زمن والدتي وعمتي وخالتي كانوا بيلبسوا قصير في شبابهم وبعدين ربنا هداهم بعد كدا”.

واستطردت: “أنا اتعودت على البهدلة وحياتي إما في