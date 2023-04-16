صنف بأجمل واقوى مشهد في فيلم رساله الي الوالي بطولة هند صبري وعادل امام كفاية يا باشا من فيلم رساله الي الوالي

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رياض - احمد صلاح - تعلق الفنانة هند حول فيلك عمارة يعقوبيان

قالت الفنانة هند صبرى، خلال محاضرتها بمهرجان البحر الأحمر السينمائى، إن أول يوم تصوير لها فى فيلم “عمارة يعقوبيان” كانت متوترة فهو له كاريزما وشعرت بالمسئولية أمامه، خصوصا أنه لم يكن يعرفنى أحد وقتها فى مصر سوى 5 أفراد، وشعرت أيضا بالتوتر أمام محمود عبد العزيز فى فيلم إبراهيم الأبيض.

وأشارت هند صبرى إلى أن الثقافة هى قاسم مشترك بين كل العرب ومصر تحديدا من يحب يسمع أم كلثوم ومن يريد أن يضحك يشاهد مسرحية شاهد مشافش حاجة والواد سيد الشغال حضارتنا مبنية على ثقافة مشتركة ومصر منبع الثقافة. الفنانة اختارتها إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائى المستمرة حتى 15 ديسمبر الجارى، للمشاركة كعضوة فى لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، التى يترأسها المخرج الإيطالى العالمى الكبير جوسيبى تورناتورى، ويأتى ذلك بعد مشاركة هند فى لجنة تحكيم أفضل عمل أول بمهرجان فينسيا وفى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.