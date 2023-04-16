انت الان تتابع خبر اجدع من ملكة جمال روسيا صافيناز.. مشهورة سناب شات السعودية مودل أش تتجاوز الخطوط الحمراء.. وتوضح أسباب رغبتها في الارتباط برجل أربعيني.. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت مشهورة “سناب شات” ، السعودية مودل أش، رغبتها في الارتباط برجل أربعيني، وأبدت أسباب إعجابها بالزواج برجل يمر بمرحلة منتصف العمر، على حد قولها.

وجاء رد مودل أش أثناء إجابتها على سؤال وجه لها من قبل متابعة حول إعجابها الدائم بالرجال الذين يكبرونها في العمر، وبعدد السنوات.

وأوضحت عارضة الأزياء السعودية، المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، أسباب انجذابها للرجال في سن الأربعين، مشيرة أنها سن النضج.

كما أضافت أنها تشعر بأن الرجل الأربعيني جاد وعاقل، ويجيد اتخاذ القرارات الصائبة، وتابعت: “أنا إنسانة ما عندي استعداد أدخل في علاقة مع شخص يجرحني، يخوني، يكلم غيري، قلبي ما يتحمل فليش أدخل نفسي، أختصر الطريق وأحب أربعيني جاد رومانسي وطيب، عشان أحس العشرينيين والثلاثينيين موجدين الصراحة”.

وانقسمت آراء المتابعين لأشجان حمود المطيري، الشهيرة بمودل أش، حول رأيها في الرجل الأربعيني، بين ناقد ومخالف وساخر، وجاءت بعض تعليقاتهم على المنشور: “لازم تعرفي المراهقة تجي في سن الأربعين وهي خطيرة جداً جداً”، و”ميزة هذي مودل اش إنها تخليك تتفشل بدالها”، و”الأربعيني = مراهقة مرحلة متطورة”، و”أقول حتى لو رجله والقبر بعد يخون والطيور على أشكالها تقع”.

الجدير بالذكر أن مودل أش من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وتحمل الجنسية السعودية، وتقيم في الولايات المتحدة الأميركية واسمها الحقيقي أشجان حمود المطيري، اشتهرت كمسوقة