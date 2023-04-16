شاهد بالصوت والصوره.. القشطة ملكة جمال سوريا نجي خوري تتخطى الخطوط الحمراء بفيديو مستفز في رمضان

انت الان تتابع خبر اتفرج بالصوت والصوره.. القشطة ملكة جمال سوريا نجي خوري تتخطى الخطوط الحمراء بفيديو مستفز في رمضان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استفزت أنجي خوري المتابعين وذلك بعدما واصلت على نشر فيديوهات فاضحة لها على الرغم من اننا في شهر رمضان المبارك وتزامنا ايضاَ مع فترة الصوم لدى المسيحيين الا انها لم تحترم ذلك حسب المعلقين

وظهرت في فيديو وهي ترقص على انغام اغنية ومرتدية فستاناً مفتوحاً بشكل كبير على منطقة الصدر وراحت تتمايل وترقص بطريقة جعلت معظم المتابعين يهاجمونها ويطلبون منها احترام شهر رمضان خصوصاً انها مسلمة.

ولم ترد أنجي على هذه التعليقات وتواصل في نشر محتواها على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.