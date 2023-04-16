انت الان تتابع خبر ركنت سما المصري وشمس الكويتية علي الرف.. ملكة جمال إسبانيا جورجينا صديقه كريستيانو رونالدو بأوقح إطلالة من السعودية.. لم تحترم شهر رمضان وظهرت شبه _شاهد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت عارضة الأزياء العالمية “جورجينا رودريغيز” ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها بإطلالة جريئة برفقة صديقها كريستيانو رونالدو، حيث اعتبر الكثير من المتابعين بأنها لم تحترم المسلمين ولا روحانية شهر رمضان المبارك.

وظهرت جورجينا في صور شاركتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، خلال رحلة صيفية مع عائلتها على البحر، رفقة العالمي كريستيانو رونالدو وأطفالهما.

إطلالة جورجينا التي شاركتها قبل ساعة من الان مع عائلتها، أحدثت ضجة كبيرة اوساط السعوديين، بسبب تجاهلها أيام وليالي شهر رمضان المبارك.

وأثار ظهور “جورجينا” العاري من السعودية، ردود فعل واسعة من قبل الجمهور العربي والسعودي، حيث جاءت ابرز التعليقات بانتقاد جرائتها، والتي تعتبر الأولى عقب انتقالها إلى السعودية قبل أشهر مع عائلتها.

حيث اتسمت إطلالات جورجينا باحترام تواجدها في السعودية، وعدم الظهور بجراءه، سواءً على الواقع او مواقع التواصل