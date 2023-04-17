انت الان تتابع خبر اتفرج .. لاميتا فرنجية تصدم الرجالة بظهور غير لائق في نهار رمضان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية بظهور جديد على جمهورها خلال الساعات القليلة الماضية وذلك أثناء خضوعها لجلسة تصوير مثيرة قرب البحروشاركت لاميتا فرنجية عدد من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام، مرتدية فستان جرئ ومكشوف من منطقة الصدر وتستعرض مفاتنها بطريقة أثار اعجاب جمهورها في كل مكان، واستخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جمال عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها.

وعلق جمهورها على الصور مثل يخرب بيت جمالك – ايه الحلاوة دي

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