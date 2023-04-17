انت الان تتابع خبر اتفرج بالصوت والصوره.. هزة يمين وهزة شمال وصلة رقص قوية لبنات في مدرسة خاصة يثير جدلا واسعا ويتصدر تريند جوجل ومتابع: غلبتي سما المصري وصافيناز .. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبعض الفتيات وهم يرقصون على أغاني.

ولاقا الفيديو تفاعلا كبيرا وتصدر تريند جوجل ، ويظهر مقدع الفيديو الذي من المعتم تصويره بدون علم الفتيات الذين كانوا منشغلين بالرقص

وتم تداول الفيديو علي نطاق واسع وعلق العديد من المتابعين على هذا الفيديو ، ويظهر الفيديو البنات يرقصون في ملعب المدرسة