انت الان تتابع خبر بدون خجل.. ركنت سما المصري وصافيناز علي الرف وصلة رقص لطالبة مصرية داخل الفصل تتجاوز 20 مليون مشاهدة .. فيديو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع السوشل ميديا مقطع فيديو لطالبة مصرية محجبة وهي تستعرض مهارات الرقص داخل الفصل في وصلة شرقية على أنغام موسيقى شعبية وتلف “شال” على خصرها.

قال مسئول في وزارة التربية و التعليم إن الفيديو المتداول ومضمونه قيام طالبة في أحد المدارس الثانوية بالرقص بطريقة مذهلة داخل الفصل، تم تصويره من خمس أعوام، وتم التحقق من ذلك بعد البحث إلكترونياً عن المقطع، من خلال إدارة التطوير التكنولوجي بالوزارة.

وأضاف أن الوزارة لم تستطع التعرف على المدرسة التي تم تصوير الفيديو بها، ولم يتم تحديد ما إذا كان الفيديو تم تصويره في مدرسة خاصة أو حكومية.