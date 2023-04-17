صنف بأجمل واقوى مشهد في فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا وعادل امام عندما تحول المشهد الي حقيقة بسبب ما حدث خلف الكواليس.. والجمهور غلبتي فيلم عصافير النيل

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رياض - احمد صلاح - بدأت الأحداث بلطم إنشرح خديها بعد تصديق سميحة لكلام سمير عن بيع الشقة، وتخبرإنشراح سميحة إنها زارت بعض الناس للمباركة لهم ثم حدثت لهم حوادث «صدفة» تخاف سميحة من إنشراح خاصة بعد رؤيتها لسامح والأضطراب على مظهره ثم يسقط سامح وتخاف سميحة أكثر وترحب بإنصراف انشراح فور المكالمة التي وردت لها، يخبر أكرم فوقية بما حدث مع سمير وعده بوظيفة مناسبة، تشجع فوقية أكرم على قبول الوظيفة، يكتشف أكرم أن فوقية تصنع له الشاي من الماء الموجود في حوض السمك.

يلعب على وسماح «شطرنج» في منزلهم منتظرين أكرم وفوقية استعداداَ لرحلة الفيوم للبحث عن الجدة سوسو، يجلس أكرم أمام على متحديًا في لعبة الشطرنج ولكنه يسأل أين مكان حصان الشطرنج، تخبر سميحة فوقية أن الأطفال وهم صغار أسهل في تربيتهم واقل في القلق عليهم، تستغرب فوقية من رأي سميحة في البقاء في مصر وتشرح لها سميحة إنها تشعر بالأمان على أبنائها في مصر أكثر من كندا خاصة بعد أن ضاعوا مرتين ووجدتهم.

تتصل جاكي بسطوحي ويؤكد له وصوله أسفل بيت سميحة وتطلب منه أن ينفذ، يقوم سطوحي بإتلاف سيارة أكرم، يخبرهم على أنه زار سمير في ورشته وإنها صغيرة الحجم وأنه شاهد جاكي، يخبرهم أكرم انه لن يذهب معهم للفيوم بسبب عملة الجديد مع سمير في الشؤون القانونية، ترفض سميحة شراء هدية للجدة سوسو وتخبرهم أنها تشاءمت، تسأل سماح والدتها هل سيعودون لكندا بعد أخذ الميراث وتخبرها سميحة أنها لا تدرك ماذا سيحدث لهم خاصة بعد كل الأحداث التي مروا بها.

ينادي الحسيني على سامح وعلي ويطلب منهم النزول ويبدوا عليه مسافر معهم للفيوم، يبكي أكرم على سفر فوقية ولكنه يبتسم فور ذهابها ويذهب أكرم بسيارته، يسأل على الحسيني عن الطريق ولكنه يفضل النوم ويطلب منه أن يقظه فور وصولهم للفيوم، يجلس أكرم مع أصدقائه في المنزل احتفالاَ بعدم وجود فوقية والوظيفة الجديدة يلعبون طاولة.