ركنت رهف القنون .. فيديو جدع للفنانه ملكة جمال العرب شمس الكويتيه وهي تقوم بخلع ملابسها في حمام السباحه مع رجل اعمال شهير .. ومتابع كسحتي رهف القنون وسما المصري

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رياض - احمد صلاح - تألقت النجمة شمس الكويتية في مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، منّوهة بأنها في صدد التحضير لعمل جديد “قريباً” على حد تعبيرها.

وأطلّت الفنانة الخليجية بملابس كاجوال عبارة “كروس توب” مشكوفة البطن أسفل سترة قصيرة من الصوف الناعم باللون الأبيض. وارتدت بنطالاً واسعاً أضاف لمسة مميزة إلى اطلالتها اللافتة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت المطربة الحسناء مكياجاً بسيطاً، ركزّت فيه على كحل العينين في محيطهما، بالإضافة إلى بودرة الوجنتين باللون الزهري، بتنسيق مع أحمر الشفاه في “لوك” طبيعي جذّاب.

وعلى الصعيد الفني، شاركت شمس الكويتية في تجربة تمثيلية هذا الموسم، من خلال مسلسل “سره الباتع” أمام عدسة المخرج المصري خالد يوسف، ومن بطولة الفنانين: رانيا التومي، مصطفى درويش، هالة صدقي، سهير المرشدي، أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، أحمد عبد العزيز، منة فضالي، حنان مطاوع، وعدد من الوجوه