انت الان تتابع خبر كما ولدتها بدون خجل.. مشهورة سناب شات الفاشينيستا السعودية مروج الرحيلي بإطلالة فاضحة تضج أنوثة بإطلالتها الجريئة وجسدها الطاغي .. غلبت صافيناز ورهف القنون والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت خبيرة التجميل والفاشينيستا مروج الرحيلي، صورا لها عبر حسابها الخاص على انستغرام ويعد هذا الموقع للمشاهير والفنانين حيث ينشرون عليه صور خاصه من حياتهم اليومية.

واطلت مشهوره السوشيال ميديا مروج الرحيلي، في إطلالة جذابة وقوية للغاية، كشفت عن جمالها و قوامها وأنوثتها الطاغية.

واعتمدت مروج في مكياجها على الألوان الهادئة والناعمة التي أظهرت الجمال الطبيعي لملامح وجهها الفاتن.