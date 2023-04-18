انت الان تتابع خبر بدون خجل.. الصاروخ سما المصرى تمسك الخيار بيدها لن تصدق ماذا تفعل به.. اتفرج عملت بيه ايه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الراقصة المصرية سما المصري ، وفيديو جديد عبر حسابها الخاص على تطبيق “انستغرام”، وظھرت في الفیديو، وهي ترتدى فستان قصير فيما لجأت إلى الإغراء بأسلوب مبالغ.

وظهرت سما المصري في الفيديو وهي تتجول بأحد الأسواق التجارية فى قسم الخضار والفاكهة ، وقامت سما بمسك الخيار والإشارة إليه بطريقة تحمل إيحاءات جنسية ثم وضعته على الاستاندات .

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المصرية مطالبين السلطات بالقبض عليهم بتهمة نشر الرذيلة واستعراض جسدها بطريقة .