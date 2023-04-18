صراااخ باعلي صوت بسبب ما حدث خلف .. اقوى مشهد محــ ذوف من في فيلم عصافير النيل بطولة الفاضلة عبير صبري مع فتحي عبد الوهاب .. ومغرد فيلم رساله الي الوالي

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رياض - احمد صلاح - خضعت النجمة عبير صبرى لجلسة تصوير جديدة احتفالاً بعيد ميلادها الذى تزامن مع أمس الاثنين الموافق 14 مارس، حيث ارتدت عبير فستان “تايجر”

أظهر رشاقتها بشكل كبير، ونشرت الصور على حساباتها بمواقع السوشيال ميديا ولاقت اعجاب متابيعها الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها.

واحتفلت عبير صبري، بعيد ميلادها أمس، في لوكيشن تصوير مسلسل “يوتيرن” بعدما فاجأتها النجمة ريهام حجاج بتزيين اللوكيشن بالبالونات واحضار التورتة، لتدخل عبير صبرى وتفاجأ بالاحتفالية ونشرت عبير فيديو الاحتفال وعلقت:”مفاجأه الاحتفال بعيد ميلادي عملتهولي حبيبتي ريهام حجاج واحنا في تصوير “يوتيرن”، ميرسي ياريكووووو بحبك أوي وميرسي كل كرو مسلسل يوتيرن وربنا ينجحنا نجاح كبير”.

مسلسل “يوتيرن” يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازى، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.