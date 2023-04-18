انت الان تتابع خبر براحة عليا هو التمثيل كدا.. اقوى مشهد تم حذفه بسبب جماله بطولة يسرا وعادل امام عندما تحول المشهد الي حقيقة من فيلم رساله الي الوالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ مشواره الفني بالعمل في أعمال أجنبية بحكم تربيته خارج مصر فشارك في فيلم low low ثم تواجد في مسلسل NCIS: LOS ANGELES S12، وبزغ نجمه في مصر بعد المشاركة في عام 2023 في مسلسل “لعبة نيوتن” ليترد اسمه بعد ذلك في الوسط الفني، ويشارك في مسلسل “منعطف خطر” ثم مسلسل “مجنونة بيك”، ويواصل مشواره في الفن المصري، ويشارك هذا العام في رمضان 2023 في مسلسل “الف حمد الله على السلامة” برفقة الفنانة يسرا، أنه الفنان آدم الشرقاوي الذي كان لنا حوارا معه للحديث عن التجربة.

ما الذي أعجبك في دورك بمسلسل الف حمد الله على السلامة؟

أجسد شخصية “سامح” ابن الفنانة يسرا التي تلعب شخصية “سميحة” وأختي “سماح” مايان السيد، وأحببت دوري جدا بصراحة، لأنه مختلف وفيه قدمت الكوميدي لأول مرة وكنت أخشى أن أكون ثقيل الدم على الجمهور، لكنني أحسست بالأمان في المسلسل بسبب تواجد المخرج عمرو صلاح، فهو شخص في قمة التركيز وعلى درجة عالية من الفهم، وشعرت بالامان معه وأحببت دوري كثيرا.

وكيف ساعدك المخرج عمرو صلاح؟

أحسست معه بأمان كثير فهو رجل خفيف الظل، واذا كنت أعاني من مشكلة في اي مشهد كان يساعدني في إيجاد الطريقة التي تضحك الجمهور ويساعدني في اي معلومة احتاجها بأحسن طريقة وسعيد بالعمل معه.