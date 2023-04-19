انت الان تتابع خبر كما ولدتها أمها بدون خجل أو حياء من احد.. بالبيكيني عروسة تونسية فائقة الجمال ترقص مع عريسها بملابسها بدون خجل والجمهور مصدوم.. رد العريس غير متوقع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في واقعة غريبة لا تتكرر كثيرًا، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس ترتدي «بيكيني» وتؤدي رقصة «ستربتيز»

في بداية الفيديو توجهت العروس إلى عريسها ونزعت إزارا كانت تربطه حول خصرها ووضعته حول عنقه، لتكشف عن ملابسها الداخلية.

عقب ذلك سحبت العروس عريسها بالإزار حول عنقه، ثم تركته لأداء رقصات على عمود، فيما يعرف بـ«رقص الاستربتيز»، في مشهد أثار إعجاب واندهاش الحضور وفق شبكة العين الإخبارية.

وعلى مواقع التواصل، أثار مقطع الفيديو سخط الكثيرين، وفي المقابل إعجاب البعض، وأظهرت معظم التعليقات دهشة أصحابها بتصرف العروس وملابسها في حفل الزفاف.

حفل الزفاف يتم التحضير له منذ فترة كبيرة وخصوصا للعريس والعروسة، ولكن ما حدث مع هذه العروس التونسية غريب للغاية وجعلها حديث التواصل الاجتماعي.

انتقادات لـ عروس البيكيني

أحد المتابعين علق قائلا: «كان فيكم خير وشرف، ماذا حدث!»، بينما كتبت أخرى: «نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية بفقد الحياء وتدني الأخلاق والقيم والمبادئ، عظم الله أجرنا».

في المقابل، دافع آخرون عن العروس، وكتبت متابعة: «ياخي الرجال اللي مستغربة مالكم كلكم تحبون بنات مثل هذه، الفرق أنه العريس هذا شخصيته صريحة».

وأضافت قائلة: «البنية واضحة وصريحة وقابلين بعضهم ويحبو بعضهم مش متخبيين، وعندهم من الجرأة بأن يظهروا على السوشيال ميديا، هما تصرفوا على طبيعتهم.