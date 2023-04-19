انت الان تتابع خبر والدها قفشهم بعد شهر من الرزيلة.. مدرس رياضيات يفعل شئ محرم مع طالبه داخل سنتر تعليمي.. ورد صادم من المدرس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت مدينه طلخا اليوم حادث اليم وشديد الفجور والبعد عن الدين اب يقبض مدرس ماده الرياضيات الخصوصي يقم علاقه مع ابنته الوحيده ونتشر الخبر علي وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل عن الحادثة التفاصيل

اب يلقي القبض علي مدرس اقامه علاقه مع ابنته

تلقي مدير امن الدقهليه عن بلاغ مقدم من والد الفتاة عن اغتصاب مدرس رياضيات واقامه علاقه مع ابنته اثناء شرح الدرس قام المدرس بفعل بشع اثناء شرح الدرس الرياضيات بتجريد الفتاة من ملابسها واقامه علاقه معها وفي يوم من الايام قام الاب باحضار ابنته من الدرس.

عند المدرس فوجد مقر الدرس مغلق وقام بطرق الباب بكل قوة فوجد ابنته مع المدرس في علاقه كامله بعض مع اوهما المدرس بعلاقه حب وسيحدث بينهم زواج.

في المستقبل واقام بفض غشاء بكارتها وتوجه والد الفتاة بعمل محضر بقسم اول المنصوره وتوجهته قوات الامن الي مكان الواقعه واعترف المدرس واعترف التفاصيل