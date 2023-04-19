انت الان تتابع خبر سوف يشيب شعرك من الذي حدث.. بدون ذرة خجل العريس نزل تحت فستان العروسة وقلعها ملابسها الداخلية قدام الناس ولما اعترض اهلها..كان رد فعل الخروف صادم للجميع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدقي الذي حدث في هذه القصه عليك ان تتاكد تماما ان هذه القصه حقيقيه وليس من وحي خيال المؤلف ولتاكيد هذه القصه قد اعلن عنها اليوتيوبر الشهير يونس محمد على قناه على اليوتيوب وفي تفاصيل القصه كالاتي.

وخلال قناته على اليوتيوب قال يونس محمد انه اتته رساله من فتاه تطلب المشوره منه ومن متابعي القناه ماذا تفعل في قصتها هل تكمل في زواجها ام تترك العريس وتعود كما كانت حياتها من قبل بدايه القصه ولكن لن نذكر اسم العروس او العريس العروسه وسوف ترمز للعروسة بمريم

تعرفه مريم انا عريسها من خلال مقابله في البنك لانها كانت تمسيحت البنوك وهو كان عميل لدى هذه البنك واخذها العده مقابلات تتعرفوا على بعضهم وطلب منها ان يتزوجها

ولكن في البدايه رفضت مريم هذا الامر لانها لم تتعرف عليه كثيرا فتحجج بانه لا يملك وقت كافي وانما يريد الزواج بسرعه فكانوا مخطوبين لعده اشهر وفي هذه الفتره اعجب اهل العروس كثيرا بالعريس وعلى عروسته المستقبليه ولكن ما حدث في ليله الزفاف قلب كل شئ.

وحاوله العريس في ليله الزفاف وامام الجميع ونزل تحت العروس واراد ان يخلع ملابسها الداخليه في حادث الصدمات العروسه واهلها واليكم تفاصيل هذه القصه في هذا الفيديو