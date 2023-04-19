صنف بأجمل مشهد بسبب ما حدث في ليلة الدخلة.. في فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا وعادل امام عندما تحول المشهد الي واقع

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رياض - احمد صلاح - في الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل “1000 حمد لله ع السلامة” والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023 يخبر أكرم سميحة أن مصطفى هو من يرسل الأموال لهم ويخبرها ايضاً ان الشقة المقيمين بها شقة مصطفى،

تتصل سميحة بمصطفى دون رد، تعرض جاكي مصنع سمير لحملة نظافة غير مسبوقة انتظاراً لزيارة سميحة وأبنائها، يتصل سمير بالدكتورة سميحة للاطمئنان عليها وعلى رحلة الفيوم ويطلب منها زيارة الأولاد له في المصنع، توافق سميحة وتطلب منه ارسال عنوانه.

يذهب سامح وسماح لمصنع سمير ويقابلون جاكي، تطلب سميحة من علي بويكا التحدث معه في بعض الأمور الخاصة بسماح، يقابل سمير سامح و سماح و هو يبكي و يحاول التقرب منهم، يخرج سمير على صوت الحسيني يتشاجر مع جاكي و يقوم بطرده و يتوعد له الحسيني.

تشرح سميحة لعلي بويكا طبيعة مشاعر سماح تجاهه، يخبرها علي انه يشعر بحب حسام لسماح و يؤكد لها انه يحبهم جميعاً، يخطط سمير لأمر ما و لا يريد الإفصاح عنه لجاكي.

يسأل بويكا سماح عن حالها وتخبره ان بعض الأمور تشغلها، يقابل علي فتاة كان على علاقة بها و فور مشاهدتها لسماح تمسكها من شعرها، يزور سمير سميحة في المنزل و يبدوا عليه التقرب من سميحة مستخدماً أبنائها و يطلب يدها للزواج و تتفاجئ سميحة من طلبه.