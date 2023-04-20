انت الان تتابع خبر صنف باوقح مشهد في تاريخ السينما المصريه.. عندما تحول المشهد الي حقيقة بطولة سهير رمزي مع عادل امام في فيلم رساله الي الوالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مسيرة فنية كبيرة خاضتها الفنانة المصرية سهير رمزي، جعلتها تصنف كواحدة من أهم نجمات الوطن العربي على مدار التاريخ الفني.

لكن هذه المسيرة حرمتها العديد من الأمور، في ظل مصاعب كبيرة مرت بها، لعل أهمها ما كشفت عنه في لقاء تلفزيوني أكدت من خلاله أنها حرمت من الإنجاب، وتمنت لو أنها فكرت في هذا الأمر بشكل جاد، بدلا من التركيز على المشوار الفني فقط.

كما كشفت الفنانة المصرية عن مفاجأة كبرى تمثلت في انقطاع صلتها بشكل تام مع إخوتها منذ وفاة والدها، وتوزيع الميراث الخاص به، مشيرة إلى كونها لا تعرف عنهم شيئا.مرة واحدة

وأكدت الفنانة المصرية أنها في حياتها لم تر والدها سوى مرة واحدة فقط، وكانت وقتها في الـ 13 من عمرها، لذلك لم تكن تشعر تجاهه بأي شيء.

وأشارت إلى أنها بعد وفاة والدها، رفضت تسلم حصتها من الميراث، وتنازلت عنه إلى أختها الصغيرة، لأنها ترفض أن تتسلم أي شيء لا علاقة لها به، مبينة أنها لم تكن تعرف والدها أو تتواصل معه فلماذا تحصل على ميراثه؟

وفي حال تواصل والدها معها بعد الشهرة والمشاركة في الأعمال الفنية، أكدت سهير رمزي أنه كان يرفض مشاركتها في مجال التمثيل بالأساس، لذلك لم يتواصلا معا، كما أن والدتها عوضتها عن غياب والدها.

وتحدثت الفنانة المصرية عن أخوتها، مؤكدة أنهم ليسوا في حاجة إليها، كما أنها ليست في حاجة إليهم، ولكن لابد من وجود صلة رحم بينهم كعائلة.

لذلك وجهت إليهم رسالة كي يتواصلوا معها، خاصة أنها لم تسمع عنهم أي شيء منذ التنازل عن ميراث والدها، وهو أمر تمنت أن ينصلح مستقبلا.