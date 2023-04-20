اجدع من شمس الكويتية.. القشطه ياسمين صبري بإطلالة قوية جننت الشباب علي “يخت” بالبيكيني ابو فتلة كما ولدتها أمها ركنت سما المصري وصافيناز علي الرف.. والجمهور يُعلق

انت الان تتابع خبر اجدع من شمس الكويتية.. القشطه ملكة جمال مصر ياسمين صبري بإطلالة قوية جننت الشباب علي “يخت” بالبيكيني ابو فتلة كما ولدتها أمها ركنت سما المصري وصافيناز علي الرف.. والجمهور يُعلق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد السوشيال ميديا صور للفنانه ياسمين صبري بعدما نشرت صور لها على حسابي على موقع انستغرام وهي على يخت في البحر.

ولاقت الصور تفاعلا كثيرا من محبي الفنانه ياسمين صبري التي تعتبر من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي.

يذكر أن ياسمين صبري أعلنت عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها “فرصة تانية

وظهرت صبري، في الصور داخل “يخت” وسط البحر، خلال تواجدها في دولة قطر.وعلقت ياسمين، على الصور قائلة: “عظيم للأبد”.وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “رائعة، إيه الجمال ده، أميرة، الشياكة، حلوة أوي، قمر ياسمينا، حبيبتي، الشمس والقمر في صورة واحدة، سكر، كمية الجمال