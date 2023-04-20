عندما تحول المشهد الي حقيقة.. اقوى مشهد تم حذفه بسبب جماله بطولة ملكة جمال مصر سهير رمزي مع عادل امام من فيلم رساله الي الوالي

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رياض - احمد صلاح - أنا لا أحب التكرار في الشخصيات والأدوار التي أقدمها، وخلال تلك الفترة منذ تقديمي مسلسل “قصر العشاق”، والحقيقة كل الأدوار التي عرضت علي حتى قدمت مسلسل “القاتل الذي أحبني” كانت مكررة ولا يوجد بها جديد، ولذلك قررت أن أنتظر حتى يعرض علي عمل مميز وهو دوري في مسلسل “القاتل الذي أحبني” ولم أتردد في قبوله، وقررت الدخول لقلوب الجمهور من خلال الكوميديا.

وماذا عن الاعتزال؟

لم أعتزل في تلك الفترة، بل كنت كما قلت أبحث عن المختلف ليس إلا، والحقيقة لقد اعتزلت لأكثر من 20 عاما، ولا يوجد ما يمكن أن يقال عنه مستحيل، فمن الممكن أن أعتزل مرة أخرى، ومن الممكن عودتي للحجاب مرة أخرى، ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في الغيب، كما أن الأقاويل عن اعتزالي أصحبت لا تزعجني نهائيا.

هل عدتي للفن من خلال الدراما التلفزيونية وليس من خلال السينما؟

الدراما التلفزيونية هي ما يتناسب معي حاليا لموضوعاتها وما تعرضه من قصص وقضايا اجتماعية، وكذلك المنصات التى فتحت المجال للدراما التلفزيونية، أما السينما فنادرا إن وجدت عملا يناسبني أو يحمسني للمشاركة فيه، كما أن الدراما تفوقت على السينما في الآونة الأخيرة فى رأيي، وأشعر حاليا بحزن على السينما المصرية.هل بدأتي مؤخرا تصوير مسلسل جديد بعنوان “أم البنات”؟

بالفعل، فلقد تحمست للعمل بسبب اختلاف الشخصية التي سأقدمها من خلاله، فأنا دوما أعشق الأدوار الجديدة والمختلفة التي لم أقدمها من قبل، ومن خلال أحداث “أم البنات” أظهر بشخصية “المعلمة ليل” الأرملة والسيدة المكافحة التي تمتلك مطعم فول في حارة شعبية، كما أنها أم لـ 5 فتيات، وهن: هاجر الشرنوبي وسارة سلامة ومنة عرفة وديانا هشام وسيلين عبد العزيز، وتجمعنا العديد من المواقف خلال الأحداث، عبر حكايات ومواقف إنسانية تؤكد أن السيدة المصرية قادرة على فعل أي شيء من أجل مستقبل أولادها.