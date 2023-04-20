انت الان تتابع خبر اجدع من سما المصري .. بدون خجل أو ذرة حياء مراهقة مصرية تتحدى ملكة جمال روسيا صافيناز وتقوم بخلع ملابسها الداخليه امام الكاميرا وتنشر الفيديو على منصه التيك توك من اجل المال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت فتاه مصريه وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعد تسريب فيديو لها وهي تقوم بوصله رقص غير لائقه داخل غرفه النوم من اجل التربح من الانترنت قامت بنشرها على منصه التيك توك من اجل الشهره .

وانتشرت خلال ساعات مواضيع فيديو مسرب لفتاه تبلغ من العمر 20 سنه وقامت هذه الفتاه البالغة من العمر 20 سنه المراهقه بتصوير نفسها في غرفه النوم وهي تقوم بخلع الملابس والابقاء بالملابس الداخليه فقط وقامت بوصله رقص لمده نصف ساعه

وقامت بنشرها على منصه التيك توك من اجل الشهره والحصول على المال ونال هذا الفيديو انتقاد كبير من المتابعين والجمهور لاحتواء الفيديو على لقطات واظهار الفتاه مناطق حساسه في جسمها..

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