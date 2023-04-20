صنف باوقح مشهد في فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا مع الزعيم عندما تحول المشهد الي حقيقة بسبب ما حدث في مشهد ليلة الدخلة

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رياض - احمد صلاح - تحل الفنانة يسرا ضيفاً على الإعلامي رامى رضوان خلال حلقة خاصة تتحدث فيها عن كواليس مشاركتها في بطولة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، حيث تتطرق للعمل، الذى خاضت فيه مغامرة باللون الكوميدى.

يشارك في بطولة مسلسل “1000 حمد الله ع السلامة” بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد “1000 حمد الله على السلامة”، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.