انت الان تتابع خبر في ليلة الدخلة.. بدون خجل عروسة تونسية تخلع ملابسها قطعة قطعة أمام الجميع وترقص بالبيكيني.. ومتابع شوفت كل حاجه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليلة الزفاف من أكثر الأيام بهجة في حياتنا ولكن ما قامت به العروسه التونسية، ربما لم يتخيله احد اليكم التفاصيل.

نشر العديد من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عروس تونس بالبكيني في حفل زفافها، حيث ارتدت العروس بكيني.

بدلاً من فستان الزفاف فقد أزالت قطعة من القماش من على وسطها ووضعتها على رقبة عريسها، وقد أثار هذا الفيديو جدلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين المؤيد والمعارض عما فعلته عروس تونس.

حيث قام المذيع التونسي علاء الشابي بنشر مقطع فيديو لعروس تلعب أكروبات في حفل زفافها، وفجاءة بعد انتهائها من هذه الفقرة قامت بوضع قطعة القماش التي كنت ترتديها على وسطها على رقبة العريس، وليتفاجأ الجميع بأنها ترقص مرتدية بكيني فقط وليس فستان.