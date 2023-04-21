انت الان تتابع خبر كأنه مشهد حقيقي.. براحة عليا يا فنان هو التمثيل كدا عندما تحول المشهد الي حقيقة بسبب مشهد في ليلة الدخلة من في فيلم رساله الي الوالي بطولة ملكة جمال لبنان يسرا مع الزعيم عادل امام.. والجمهور غلبتي فيلم عصافير النيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 29 بقيام الحسيني الدور الذي يجسده أوتاكا بإجبار الدكتورة سميحة «يسرا» على التوقيع على ورقة بالتنازل عن ميراثها قبل مقابلة الجدة سوسو.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 29 بطولة يسرا

وفي أثناء مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 29، اتصل الحسيني بسمير المسيطر، الذي طلب منه تغيير الورقة والقيام بالتوقيع على وصل أمانة بالمبلغ الذي قامت سميحة بإجبار سمير المسيطر على دفعه وقدره 2 مليون جنيه.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة إخراج عمرو صلاح

طلبت سميحة في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 29 من أكرم العمل على الهروب، ولكن أكرم خشى القيام بذلك.

وجلس الحسيني يفكر برفقة عصابته في كيفية تنفيذ ما يريده سمير المسيطر.