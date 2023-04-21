عندما تحول المشهد الي حقيقة بسبب ما حدث خلف الكواليس.. اقوى مشهد تم حذفه من فيلم رساله الي الوالي بطولة يسرا مع عادل امام.. ومتابع كسحتي فيلم لحم رخيص

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رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة يسرا، إنها سعيدة بتكريمها في مهرجان البحر الأحمر أمام السينمات العالمية، وأن سعادتها زات بعد أن شاهدت فرحة زملائها بها، موجهة الشكر لوقوفهم بجانبها لأنها تعتبرهم عائلتها الكبيرة.

وتحدثت الفنانة يسرا خلال لقائها على قناة صدى البلد، عن الفنان الكبير عادل إمام، مضيفة أنه فنان أسطوري لن يتكرر في تاريخ السينما المصرية وأنه حمل الفن على كتفيه لمدة 50 عامًا، كما أن تاريخه الفني ليس سهلاً فقد عانى الكثير حتى وصل لمكانه «الزعيم».

وأكدت يسرا أنها على اتصال دائم بالفنان عادل إمام للاطمئنان على صحته مطالبة جمهوره بالدعاء له بدوام الصحة والعافية.